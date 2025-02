Tajani: Imola e il suo Gran Premio simboli del Made in Italy

Roma, 27 feb. (askanews) – “Per me è un grande piacere ospitare Imola e il Gran Premio qui al ministero degli Esteri, perché Imola con il suo Gran Premio, con la sua industria dell’auto, con la rossa Ferrari, non è soltanto un fenomeno che riguarda lo sport ma è molto di più, è il simbolo del Made in Italy, è il simbolo di una Italia vincente, è il simbolo di una Italia che piace è un simbolo di una Italia che può continuare ad esportare anche in un settore così importante come quello dello sport”. E’ quanto ha dichiarato il ministero degli Esteri Antonio Tajani, in occasione dell’evento “Imola & Made in Italy”, stamattina alla Farnesina.

“Ritengo che questo comparto – ha proseguito il ministro – sia fondamentale anche per la nostra politica estera. Non è un caso che abbiamo deciso di dar vita anche a una ‘Giornata dello sport italiano nel mondo’, non è un caso che abbiamo già costituito al ministero una unità che si occupa proprio della diplomazia sportiva, e non è un caso che nella riforma del ministero degli Esteri, che stiamo realizzando, nel comparto della diplomazia economica, ci sarà uno spazio importante anche per la diplomazia dello sport. Teniamo presente che lo sport rappresenta l’1,5% del Pil, che abbiamo anche un importante settore sportivo che esporta, abbiamo anche l’industria che realizza impianti sportivi di altissima qualità. Quindi si concentra nel caso di Imola automotive, Made in Italy, immagine, impiantistica; quindi un po’ un simbolo di quello che io voglio fare attraverso lo sport, cioè valorizzare il nostro Paese inserendo lo sport in un contesto più ampio di politica estera, più moderno, più competitivo, perché le nostre ambasciate devono diventare un trampolino per lanciare l’immagine dell’Italia, i prodotti italiani nel mondo, e ogni imprenditore di qualsiasi settore dovrà sentirsi protetto dall’iniziativa e dall’azione del Ministero”.

“Noi continuiamo a valorizzare e a sostenere – grazie all’azione determinante dell’Ice (Istituto per il commercio estero, ndr.) – il Gran Premio, che è anche una calamita straordinaria per attirare turisti nel nostro Paese. Attraverso ogni evento – come abbiamo fatto con la Ryder Cup, lo possiamo fare ogni anno con Imola – possiamo accendere i riflettori sul nostro Paese e richiamare il maggior numero di turisti, che attraverso il Gran Premio vengono poi a visitare le bellezze italiane. Quindi va tutto visto in un contesto complessivo, non è soltanto il grande evento, è parte di una strategia di politica internazionale, di politica della crescita del nostro governo. Continueremo a sostenere questa iniziativa, perché siamo assolutamente convinti che Imola che sia uno strumento fondamentale per la crescita e per la promozione del Made in Italy nel mondo”.