Tajani: impossibile una Nato senza gli Stati Uniti

Roma, 21 mar. (askanews) – “È impossibile” avere una Nato senza gli Stati Uniti. “La Nato è l’alleanza tra Stati Uniti e Europa, quindi mi pare che sia impensabile una Nato senza Stati Uniti”, ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa in occasione della presentazione del Piano d’azione per l’expo italiano nei mercati extra Ue ad alto potenziale.

