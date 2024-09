Tajani: in Libano una preoccupante escalation

Domani a Parigi per valutare iniziative per de-escalation

Milano, 18 set. (askanews) – “E’ una situazione preoccupante l’escalation. L’Italia lavora per caercare di impedire il rischio che c’è di una guerra regionale. Abbiamo parlato con tutti gli interlocutori. Domani a Parigi incontrerò il segretario di Stato americano e i ministri degli Esteri britannico e francese, e probabilemente anche quello tedesco, per fare il punto sulla situazione per capire quali iniziative poter intraprendere. Poi il G7 si riunirà la prossima settimana a New York per valutare eventuali iniziative diplomatiche finalizzate a una de-escalation”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.