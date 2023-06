Tajani “La Russia si indebolisce, ora la pace è più vicina”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ finito il mito dell’unità della Russia di Putin. Questa escalation interna divide lo schieramento militare russo. E’ l’esito inevitabile quando si sostiene e finanzia una legione di mercenari”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “Il Messaggero”. “Una cosa è certa – sottolinea Tajani – oggi il fronte russo è più debole di ieri. Mi auguro che la adesso la pace sia più vicina. Attendiamo di capire le prossime mosse della Russia in Ucraina”. Per Tajani l’invasione dell’Ucraina “si è rivelata un boomerang per Putin. I russi non sono riusciti a vincere, hanno fallito la guerra lampo. Adesso pagano i problemi e le contraddizioni dell’apparato militare”. “Una cosa è certa: il fronte russo è più debole di ieri. Mi auguro che adesso la pace sia più vicina. Attendiamo di capire le prossime mosse della Russia in Ucraina”.

