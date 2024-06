Tajani “Mandare soldati europei in Ucraina è un errore”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando si parla di guerra con lo spettro della terza guerra mondiale, siamo sempre molto prudenti e siamo grandi sostenitori della pace”. Francia e Germania non lo sono? “Bisogna essere più prudenti: mandare soldati a combattere in territorio ucraino è un errore e usare le armi per colpire il territorio russo secondo me è un altro errore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Coffee Break” su La7. “Noi continueremo a dare sostegno con materiale militare all’Ucraina” ma “voglio essere chiaro: noi non siamo in guerra con la Russia e neanche la Nato è in guerra con la Russia. Una cosa è difendere l’indipendenza dell’Ucraina e il diritto internazionale, perchè nessuno può invadere un altro paese con le proprie forze armate, e un conto è stare in guerra con la Russia”, ha concluso.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –