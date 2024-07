ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo tornare a guardare sempre più al Mediterraneo come un mare di commercio e non come un cimitero di migranti”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa sulla Riunione MinisterialeCommercio G7 che si terrà a Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

