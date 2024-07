Tajani “Negli Stati Uniti disinnescare la catena dell’odio”

ROMA (ITALPRESS) – Essenziale è “la pace e disinnescare la catena di odio che porta a orribili cose come quelle che abbiamo visto negli Usa l’altro giorno. Serve sempre guardare agli altri non come nemici ma come persone che hanno idee diverse. Questa è una grande responsabilità dei politici, il confronto e il dialogo anche serrato purché non sia mai una questione personale. Si combattono le idee e non le persone”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del Meeting di Rimini in programma dal 20 al 25 agosto.

