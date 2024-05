ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo la separazione delle carriere perché è il modo migliore per garantire un processo giusto e anche per innalzare il ruolo del giudice terzo. È un riconoscimento del ruolo fondamentale della magistratura per la nostra democrazia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’apertura della campagna elettorale di Forza Italia per le europee.

