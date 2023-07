PALERMO (ITALPRESS) – “La richiesta del presidente Schifani di avere altri uomini per il corpo forestale in Sicilia è giusta e giustificata, dal momento che l’eventuale integrazione servirebbe anche a coprire i buchi in organico. Mi rivolgerò al ministro Giorgetti perché autorizzi questo procedimento”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un incontro con i forestali del comando regionale Palermo Falde, nel capoluogo siciliano. xd8/vbo