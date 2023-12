Tajani: Usa insieme a Europa stella polare politica estera Italia

Milano, 4 dic. (askanews) – “Gli Stati Uniti, insieme all’Europa, sono la stella polare della nostra politica estera. Le relazioni transatlantiche sono fondamentali”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento della AmCham “XVI Transatlantic Award Gala Dinner” dove è prevista la premiazione del ministro.

Successivamente, nel suo intervento al Gala Dinner, Tajani è tornato sulle “relazioni transatlantiche” che “sono fondamentali; siamo convinti che queste relazioni rinforzate, che avremo l’onore di portare nel G7, sono garanzia di libertà, democrazia e difesa dei valori fondanti”.

E ancora: “Ritengo che sia giusto continuare a lavorare insieme, come stiamo facendo in questi momenti molto difficili, per difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina e per difendere il diritto di Israele ad esistere e allo stesso tempo per garantire una speranza al popolo palestinese combattendo il terrorismo di Hamas; così come stiamo facendo insieme nell’alleanza atlantica guardando alla pace e alla stabilità del Mediterraneo”.