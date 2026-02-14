Tajani: valutiamo protocollo Italia-Gb su immigrazione

“Per il contrasto di quella irregolare”

Monaco di Baviera (Germania), 14 feb. (askanews) – Il governo italiano sta pensando “a un memorandum of understanding tra l’Italia e Gran Bretagna su alcune questioni che riguardano l’immigrazione”. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.”Stamattina – ha spiegato Tajani – c’è stata una riunione sull’immigrazione presieduta da Italia e Gran Bretagna per fare il punto della situazione e per una comune strategia anche dopo le scelte, da parte europea, che ci permettono di compiere azioni più forti ma anche coordinate per contrastare l’immigrazione irregolare. Abbiamo parlato anche di una strategia a lungo termine per far sì che ci sia il diritto a non emigrare, quindi una politica anche economica dell’Europa, che permetta all’Africa di crescere e quindi ridurre il fenomeno migratorio”.”Questo significa, e ne abbiamo parlato nel bilaterale con la ministra degli Esteri britannica, anche lavorare per la formazione dei giovani leader africani con una collaborazione tra università – ha aggiunto Tajani -. Stiamo pensando a un memorandum of understanding tra l’Italia e Gran Bretagna su alcune questioni che riguardano l’immigrazione”