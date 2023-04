Takahara nuovo Vice Presidente Ricerca e Sviluppo di Mazda in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Yasunori Takahara è il nuovo vicepresidente Ricerca e Sviluppo in Europa e General Manager del Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo Mazda situato a Oberursel, in Germania. Il 47enne giapponese succede a Kota Matsue che ha ricoperto questa carica da aprile 2021. Lo rende noto Mazda Motor Europe. Yasunori Takahara è entrato in Mazda Motor Corporation nel 1998 e ha assunto diverse posizioni nei settori dell’elettronica e dello sviluppo dei veicoli. Dal 2021 era membro della divisione sviluppo veicoli di Mazda in Giappone. “Mentre in Europa l’industria automobilistica continua la sua transizione verso una mobilità pulita e connessa, il team di ricerca e sviluppo europeo di Mazda svolge un ruolo chiave nel processo di sviluppo globale di nuove tecnologie e prodotti. In questo momento cruciale, sono molto felice che Yasunori Takahara, esperto ingegnere giapponese, sia entrato a far parte del gruppo dirigente europeo” ha commentato Martijn ten Brink, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe.

“Kota Matsue – ha continuato ten Brink – ha svolto un ottimo lavoro alla guida del nostro team di ricerca e sviluppo europeo durante il periodo della pandemia di COVID-19 e, con il suo team, ha guidato la transizione di Mazda verso una gamma più elettrificata con il lancio di successo della Mazda MX-30 totalmente elettrica così come della Mazda CX-60 PHEV. Gli auguro tutto il meglio per il suo nuovo ruolo presso la nostra sede centrale in Giappone”. Kota Matsue (55 anni) tornerà alla Mazda Motor Corporation in Giappone, dove assumerà l’incarico di General Manager della Divisione Sviluppo Powertrain.

