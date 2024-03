Takeda, Micheli “Investimento da 30 mln per poli di Rieti e Pisa”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo inaugurato questa bellissima sede a Roma, ma abbiamo anche annunciato un potenziamento dei nostri investimenti, ulteriori 30 milioni di euro che verranno indirizzati ai nostri siti produttivi di Rieti e Pisa, volti a progetti di digitalizzazione e automazione industriale e alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance”. Lo ha detto Francesca Micheli, General Manager di Takeda Manufacturing, a margine dell’evento “La via di Takeda. Investire in nuovi modelli sostenibili per l’ambiente, le persone e il Paese” in cui è stato inaugurato il nuovo headquarter della multinazionale biofarmaceutica a Roma.

