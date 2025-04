Talarico Cravatte, l’arte del Made in Italy celebrata con uno speciale francobollo

Artigianalità, tradizione e materiali pregiati: queste sono le parole chiave della filosofia di Talarico Cravatte che il ministero delle Imprese e del Made in Italy celebra con un francobollo ordinario , un riconoscimento che conferma l’unicità e il prestigio del brand nel panorama del lusso e della sartoria italiana.

Il 4 aprile si è tenuta la cerimonia di emissione del francobollo ordinario dedicato a Talarico Cravatte. Simbolo di eccellenza ed eleganza nel panorama del Made in Italy, il marchio incarna la tradizione sartoriale e la raffinatezza tipicamente italiane. L’evento, parte della prestigiosa serie dedicata al settore tessile Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy , ha visto la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e di numerose personalità dal mondo istituzionale e imprenditoriale, testimoniando l’importanza di questo traguardo.

“Siamo estremamente onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’emissione di un francobollo ordinario dedicato a Talarico Cravatte celebra non solo la nostra eccellenza artigianale, ma anche il profondo legame con la tradizione sartoriale italiana . Ogni nostra creazione, realizzata con passione e dedizione, racconta la storia di una famiglia che da generazioni si impegna a esaltare la e l’innovazione del Made in Italy. Questo riconoscimento rafforza la nostra convinzione nel valore dell’artigianato e ci sostiene a continuare a portare l’eccellenza italiana nel mondo”, dichiara Maurizio Talarico, fondatore dell’azienda.

Fondato nel 1999, il brand si distingue per la sua visione che unisce passione e qualità. La selezione di materiali pregiati come seta, lino e cashmere, l’attenzione meticolosa ai dettagli e il sapiente lavoro artigianale conferiscono a ogni creazione un fascino senza tempo. Ogni orlo cucito a mano racconta di un’arte preziosa, di una maestria che resiste all’avanzare del tempo e delle mode, mantenendo vivi sofisticati processi manuali che rendono ogni pezzo unico ed esclusivo.

Oltre alle iconiche cravatte, l’ampia offerta di Talarico Cravatte include foulard, accessori, e pelletteria, tutti protetti dallo stesso livello di cura e artigianalità. Un impegno costante per la valorizzazione dell’artigianato sartoriale che oggi trova un nuovo e prestigioso riconoscimento attraverso l’emissione del francobollo ordinario, suggellando il ruolo di Talarico come ambasciatore dello stile italiano nel mondo .

L’eccellenza Talarico ha conquistato anche i più alti vertici istituzionali: dal 2014 a oggi, inoltre, le sue cravatte e foulard sono stati scelti come omaggi ufficiali in occasione di vertici e incontri internazionali, rafforzando il prestigio del brand a livello globale. Durante il G7 di Borgo Egnazia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Talarico come Partner Ufficiale per i doni ai Capi di Stato. Questo prestigioso ruolo viene riconfermato anche all’Expo 2025 di Osaka, dove l’azienda sarà il fornitore ufficiale dei cadeaux istituzionali del Padiglione Italia, testimoniando ancora una volta il valore e il fascino intramontabile dell’artigianato italiano.

L’azienda, forte di una crescita annua del 24 per cento, con un fatturato di 4 milioni di euro e un e-commerce in espansione, continua a conquistare i mercati internazionali, portando il Made in Italy oltre i confini nazionali. Con una struttura solida e una forte identità familiare, grazie al contributo diretto di Tiziano e Sveva Talarico, l’azienda si prepara a una crescita internazionale, verso i mercati emergenti come l’Argentina.