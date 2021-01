“Talent4Traction”, arriva la Digital Challenge per selezionare i talenti del marketing

Una Digital challenge per selezionare 5 talenti, una specie di hackathon, ma per il marketing. E’ questa la nuova sfida lanciata da Traction, la digital marketing company che combina servizi professionali di marketing management con strumenti di marketing automation, in un’unica piattaforma omnichannel (www.autocust.it). Fondata da Pier Francesco Geraci, affiancato dai suoi giovani soci Enrico Deleo e Bruno Quadrelli, Traction è una realtà unica sul territorio nazionale: un progetto innovativo fondato da esperti che hanno deciso di mettere le loro capacità a servizio delle aziende. Per assecondare e favorire il proprio processo di crescita ora Traction ricerca talenti. ‘Innovazione’ è la parola chiave del digital e, proprio per questo, la ricerca di talenti avverrà in modo innovativo e originale. La Challenge, chiamata ‘Talent4Traction’ è prevista per il giorno lunedì 25 gennaio dalle ore 17 alle ore 20 presso la sede in Viale Angelico 86 (Roma) vedrà i candidati Expert sfidarsi.