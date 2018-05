TalentGoLM, Leroy Merlin cerca nuovi talenti. Iscrizioni entro il 31 maggio

di Paola Ciaramella

Leroy Merlin, leader nel settore del bricolage, nel mondo della casa e del giardinaggio, è alla ricerca di nuovi talenti che abbiano voglia di vivere un’esperienza in un contesto internazionale e dinamico: l’azienda ha lanciato il contest TalentGoLM, con l’obiettivo di investire sui giovani per guidare la trasformazione digitale IT e rispondere più rapidamente ai bisogni dei propri clienti e negozi. L’iniziativa è rivolta ai neolaureati o laureandi – che abbiano conseguito almeno 54 cfu – in Ingegneria informatica, gestionale, delle telecomunicazioni, elettronica o meccatronica, in Architettura/Design con focus sullo sviluppo di modelli 3D, o ancora in Scienze dell’informazione, Informatica, Matematica, Statistica o Fisica. I candidati devono avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese e la passione per tecnologie digitali, informatica, intelligenza artificiale e data science, mentre l’aver conseguito master o specializzazioni in tematiche legate all’innovazione o al service design costituisce un titolo preferenziale. La selezione è articolata in quattro fasi: si comincia con lo skillgame, un test online multidisciplinare costituito da 30 domande su diversi argomenti (Digital Awareness, Technology Solutions, Knowledge Networking, Project Management, Problem Solving): per effettuare il test è necessario registrarsi sul sito www.talentgolm.com fino al 31 maggio. Coloro che riusciranno a superare la prima fase avranno accesso alla seconda, una video intervista della durata di una decina di minuti, nella quale dovranno raccontare le proprie motivazioni e ambizioni, dimostrando di avere le carte giuste per passare allo step successivo, il business game, che si svolgerà negli uffici di Leroy Merlin di Corsico (Milano), il prossimo 6 giugno. Si tratta di un gioco di simulazione manageriale in cui i partecipanti saranno chiamati a sfidarsi in team, guidando un’azienda virtuale e studiando con il gruppo la strategia vincente per portarla ad essere leader di mercato. I best performer della giornata accederanno alla quarta e ultima fase, il colloquio con i manager di Leroy Merlin; i talenti selezionati durante il contest saranno inseriti con contratto di assunzione e/o percorso formativo (stage) all’interno della Direzione Informatica di Leroy Merlin Italia, nella sede centrale di Milano, e coinvolti in progetti di Trasformazione Digitale di respiro internazionale.