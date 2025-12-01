Talento femminile e crescita d’impresa: a Napoli Intesa Sanpaolo premia le eccellenze del 2025

Si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 alle 11,30 alle Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo 177, l’evento dedicato alla valorizzazione del talento femminile, alla parità di genere e all’innovazione nelle strategie aziendali: “Donne e imprese che guardano al futuro”.

Nel corso dell’iniziativa saranno celebrate le imprese che hanno superato le selezioni per il riconoscimento Women Value Company 2025 – Intesa Sanpaolo e verranno assegnate le menzioni speciali della nona edizione.

Un palco per l’eccellenza femminile

La giornata vedrà l’intervento di professioniste e professionisti impegnati nella crescita dell’imprenditoria innovativa. Tra loro Adelaide Fede, cfo e socia di Creazioni Fass; Rebecca Minetti, coordinatrice del Consorzio Icaro; Giuseppe Nargi, direttore regionale Calabria e Sicilia della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Strategie, leadership e innovazione

A portare esperienze e visioni sul ruolo centrale delle donne nei processi di sviluppo saranno anche Miriam Pace, direttore generale Plastica Alfa e ceo Originy; Marianna Ronzoni, responsabile valutazione e crescita startup di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

La rete Bellisario e la lettura dei dati

La giornata ospiterà inoltre Elena Salzano, referente per la Campania della Fondazione Marisa Bellisario, e Stefania Trenti, responsabile industry & local economies research di Intesa Sanpaolo, che offrirà un quadro analitico sulle tendenze economiche e sull’impatto della partecipazione femminile nei sistemi produttivi.

Cultura e networking

L’evento si concluderà con un momento conviviale e con la visita guidata alla mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, un’occasione per intrecciare cultura, networking e riflessioni sul valore delle donne nella società e nell’impresa.