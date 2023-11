Talidomide, Australia chiede scusa a sopravvissuti e famiglie

Roma, 29 nov. (askanews) – Il primo ministro australiano ha rivolto le scuse nazionali ai sopravvissuti allo scandalo della talidomide e alle loro famiglie. Ciò avviene oltre 60 anni dopo che il farmaco contro la nausea mattutina ha iniziato a causare difetti alla nascita nei bambini in tutto il mondo.

“Queste scuse si inseriscono in uno dei capitoli più oscuri della storia della medicina australiana”, ha detto mercoledì al parlamento Anthony Albanese.

È la prima volta che il governo riconosce il proprio ruolo nella tragedia.

“Ai sopravvissuti vogliamo dire che ci scusiamo per il dolore che la talidomide ha inflitto a ognuno di voi ogni giorno. Siamo dispiaciuti. Siamo più dispiaciuti di quanto possiamo dire”, ha detto Albanese, rivolgendosi a una folla di sopravvissuti e ai loro familiari presenti in aula.

Il numero esatto delle persone colpite in Australia rimane sconosciuto, ma dal 2020 più di 140 sopravvissuti si sono registrati per un programma di sostegno finanziario.

Nel 2019, un rapporto ha rilevato che il 20% dei casi di talidomide in Australia avrebbero potuto essere evitati se i leader avessero agito prima.

La sopravvissuta Trish Jackson, 61 anni, ha detto alla BBC che spera che le scuse possano dare “un po’ di pace” alle famiglie.

“[Ma] avrebbe dovuto essere fatto anni fa, quando i genitori erano ancora vivi, quando le madri erano ancora vive. Alcuni sopravvissuti sono addirittura morti e non sono riusciti a sentirlo.”

Sviluppata in Germania negli anni ’50, la talidomide era originariamente utilizzata come sedativo o tranquillante, ma presto venne ampiamente promossa in tutto il mondo come farmaco contro la nausea mattutina.

Con l’aumento dell’utilizzo, sono aumentate anche le segnalazioni di difetti alla nascita, di solito sotto forma di arti notevolmente accorciati.

Fu un rapporto australiano pubblicato sulla rivista medica The Lancet a mettere in guardia per la prima volta il mondo dai pericoli della talidomide nel 1961, e subito dopo fu ritirato dal mercato.

Si stima che a quel punto nel mondo fossero nati con disabilità circa 10.000 bambini.

Per decenni, i sopravvissuti hanno lottato per il riconoscimento degli abusi e per ottenere un risarcimento.

Il Canada ha introdotto l’assistenza finanziaria per i sopravvissuti nel 1991 e nel 2010 il Regno Unito ha rilasciato scuse nazionali alle persone colpite.

Ma è stato solo durante una storica inchiesta del Senato nel 2019 che l’Australia è intervenuta per sostenere i sopravvissuti.

Il suo piano finanziario prevedeva un pagamento una tantum fino a 500.000 dollari australiani (332.000 dollari; 261.000 sterline) ai sopravvissuti, seguito da pagamenti annuali compresi tra 5.000 e 60.000 dollari australiani.

Il programma è stato poi chiuso a nuovi candidati, ma mercoledì Albanese lo ha riaperto “per garantire che chi avesse perso la precedente opportunità di candidarsi non si perda”.