Tamberi torna dopo il Covid e vince in Ungheria

ROMA (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi torna dopo il Covid e vince. Il campione olimpico ritrova il successo nella tappa Gold del Continental Tour a Szekesfehervar. E nel sorriso a fine gara c’è il buon umore ritrovato a otto giorni dalla qualificazione del salto in alto agli Europei di Monaco. In Ungheria l’azzurro salta 2,24 al primo tentativo, dopo un percorso netto alle quote precedenti di 2,14, 2,18 e 2,21. Battuto il bronzo mondiale Andriy Protsenko con il quale aveva duellato in Oregon per la terza piazza: oggi l’ucraino non fa meglio di 2,18 per chiudere terzo. La sfida per il successo è invece con un altro atleta europeo, potenziale avversario all’Olympiastadion nella rassegna continentale, il tedesco Tobias Potye: il 2,24 alla seconda prova lo colloca al secondo posto. A 2,27 sbagliano sia Tamberi sia Potye, per tre volte il tedesco, per due volte il marchigiano delle Fiamme Oro, che una volta incassata la certezza della vittoria riserva un tentativo a 2,30, poco più che abbozzato. Tra due giorni Tamberi sarà di nuovo in pedana, nel massimo circuito mondiale della Diamond League, allo stadio Louis II di Montecarlo che non sarà mai un luogo qualunque per l’azzurro (2,39 nel 2016 e poi il crac prima di Rio de Janeiro). Lo attende tutto il podio dei Mondiali: l’oro Mutaz Barshim, l’argento Woo Sanghyeok, il bronzo Protsenko.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).