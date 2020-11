Tamponi fai da te, Zaia replica alle battute di De Luca

“A De Luca dico ‘Adda passà ‘a nuttata’. La sperimentazione ci dirà se il vaccino fai da te sia valido o no, ma negare una possibilità ai cittadini, oggi, non credo sia giusto”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del programma “L’aria di domenica”, su La7, rispondendo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha posto dubbi sull’attendibilità dei tamponi fai da te. “La partita del tampone fai da te è seria, è in fase di sperimentazione, poi invieremo i dati al ministero della Salute. – ha chiarito Zaia -. Gli Usa ci hanno preceduti, speriamo di non arrivare ultimi stavolta. Se il tampone fai da te sarà disponibile lo sarà per tutti i cittadini italiani, non solo per i veneti”.