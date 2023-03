Tananai, al via il tour: venerdì 5 maggio al Palapartenope di Napoli

Dopo il quinto posto in classifica al Festival di Sanremo, continuano i successi di Tananai, che, a pochi giorni dalla certificazione di disco d’oro di “Tango”, annuncia oggi il sold out del live al Mediolanum Forum di Assago di Milano previsto lunedì 8 maggio. Per l’occasione, Tananai annuncia un nuovo appuntamento nella sua città natale con una data estiva al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 9 settembre, all’interno del calendario Tananai Live 2023 Festival, e si aggiunge una data zero al tour nei palasport, venerdì 28 aprile a Ponte di Legno (Brescia).Tananai è pronto a portare live tutta la sua energia e voglia di divertirsi con il pubblico nel tour Tananai – Live 2023 – Palasport, prodotto da Friends and Partners e Magellano Concerti. Per la prima volta nella sua carriera Tananai si esibirà in tournée nei palazzetti di alcune delle principali città italiane. A partire da venerdì 28 aprile 2023 l’artista calcherà il palco del palasport di Ponte di Legno (Brescia) (nuova data zero), per poi proseguire venerdì 5 maggio al Palapartenope di Napoli, sabato 6 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio (sold out), continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.