Tananai, nuovo singolo e gran finale in Campania: il 13 settembre live alla Reggia di Caserta

di Alessandra Del Prete

Tananai annuncia il ritorno con un nuovo brano e una lunga estate di concerti che lo porteranno in giro per tutta Italia. Tra gli appuntamenti più attesi c’è senza dubbio la data del 13 settembre a Caserta, nella suggestiva Piazza Carlo di Borbone, proprio di fronte alla maestosa Reggia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’evento, parte del festival “Un’Estate Da Belvedere”, rappresenta uno dei momenti più attesi del CalmoCobra Live – Estate 2025, e sarà anche l’ultima tappa del tour: un gran finale in Campania, in una cornice tra le più scenografiche del panorama italiano.

Nel frattempo, a pochi giorni dalla partenza del tour estivo, l’artista pubblica un nuovo singolo intitolato “Bella Madonnina”, in uscita venerdì 6 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio per Eclectic Records Srl / EMI Records Italy (Universal Music Italia). Il brano, scritto e prodotto dallo stesso Tananai, arriva dopo “Alibi”, ballad scelta per la colonna sonora del film L’amore, in teoria, e segna un ritorno alle sonorità uptempo con cui l’artista ha conquistato il pubblico.

“Bella Madonnina” nasce da una storia vera e racconta una notte spensierata vissuta in una grande città, dove, fino al sorgere del sole, tutto sembra possibile. È un dialogo immaginario con la statua simbolo di Milano, ultima confidente di una serata che si conclude aspettando l’apertura della metropolitana. Una canzone che mescola malinconia urbana e desiderio di evasione, in pieno stile Tananai.

Il tour, che partirà il 19 giugno da Roma, segue la chiusura del CalmoCobra European Tour, che ha toccato alcune delle principali capitali europee, con il gran finale a Parigi lo scorso aprile. Da lì, un viaggio attraverso festival e arene italiane lo porterà fino alla sua città natale, Milano, per il concerto del 5 settembre al Milano Summer Festival. Ma sarà la Campania a salutare per ultima il tour, con una serata speciale nella storica piazza di Caserta.

Per Tananai, che negli ultimi anni ha saputo imporsi come una delle voci più personali e riconoscibili del nuovo pop italiano, il 2025 si conferma come un anno di evoluzione artistica e affermazione anche sul piano internazionale. E la tappa finale a Caserta promette di essere un concerto emozionante e travolgente, all’altezza di un’estate piena di musica e storie da raccontare.

Per tutte le informazioni aggiornate sul tour e sui biglietti è possibile consultare il sito ufficiale www.magellanoconcerti.it. Radio Italia è la radio ufficiale del CalmoCobra Live – Estate 2025.