Tangenziale di Napoli: domani manifestazione di protesta contro i rincari 

Europa Verde annuncia per domani una manifestazione di protesta contro i rincari di capodanno della Tangenziale di Napoli. Tra i cittadini cresce il malcontento per l‘aumento del costo del pedaggio del 5%, ovvero di 5 centesimi, che sta causando non pochi disagi ai viaggiatori, poiché le casse automatiche risultano spesso sprovviste delle monete, non riuscendo ad erogare dare il resto e creando enormi code ai caselli. Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale di AVS Carlo Ceparano e Rosario Pugliese, componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde, prenderanno parte alla protesta insieme a Gianni Caselli e Rino Nasti, consiglieri della prima e della quinta Municipalità per il Sole che Ride.

“Dopo decenni in cui gli utili incassati da questa società sono stati tutti spostati nelle casse del Nord, chiediamo una volta e per tutte che questa ingiustizia abbia fine – affermano Borrelli e gli altri esponenti di Europa Verde – I napoletani sono gli unici in Italia a pagare un pedaggio per gli spostamenti all’interno della città, una gabella versata per anni e anni e in costante aumento. Chiediamo che si intervenga seriamente per sanare questo unicum legislativo che consente all’azienda di lucrare sulle spalle delle persone. Lunedì 5 gennaio saremo in protesta per chiedere che i cittadini vengano ascoltati e che i loro diritti siano finalmente garantiti