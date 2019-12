Tanti immorali milioni finiscono per ritorcersi contro lo sport

A Riad ha vinto il Calcio, non solo la Lazio, contro il capitale, l’opulenza, la doppia panchina, la tifoseria più numerosa d’Italia. Come prima o poi accade a qualsiasi civiltà, impero e dittatura, con la fine della Fiat, che non è più nemmeno italiana e ha anche cambiato nome, si è concluso pure il mito della Juve, umiliata. Trionfano il coraggio e l’entusiasmo di una squadra che, per costi, vale quanto un solo giocatore bianconero. Ecco perché Lapo che non ha peli sulla lingua ha dichiarato che, con gli ingaggi e gli stipendi che percepiscono, dovrebbero vincere continuamente o vergognarsi.



Non comportatevi bene solo per Natale, ma anche l’indomani. Auguri, brava gente

Nel fare gli auguri agli amici e estranei, lanciamo una proposta che piaccia a tutti. “Buon Natale” non è solo un augurio di serenità, ma anche l’auspicio che ognuno sia più buono nel giorno in cui nacque Gesù. La maggior parte di noi, se lo prefigge e quasi tutti ci riescono. Tant’è vero che non ci sono crimini, solo qualche peccato veniale. Forse perché per tante ore stiamo a tavola. Proviamo a essere buoni pure il giorno dopo, cercando di aiutare chi rimane indietro. Che prima o poi può capitare a chiunque. La solidarietà ci renderà migliori. Con qualche euro in meno, ma felici.



Gli stolti che si mettono alla guida credono che gli incidenti capitino solo agli altri

Nessuno pretende che gli italiani non si droghino o che non bevano troppo, anche se sarebbe saggio e opportuno. Ma non lo facessero prima di mettersi al volante. Per la propria incolumità e per quella dei poveretti che capitano sul loro tragitto. Si può morire, ma anche uccidere, che è ancora peggio perché il rimorso e le peripezie giudiziarie sono più pesanti. Nonostante i tanti incidenti, tutti continuano imperterriti finché non capita. A casa ci sono i genitori ignari, che poi piangono e si disperano. Proprio nel giorno di Natale che avrebbero il diritto di trascorrere sereni e felici.



Chi non ha il tempo di studiare, cerchi un esperto che ne curi la formazione politica

On. Di Maio, spieghi al ministro dimissionario dell’Istruzione che solo gli idioti – lei certo non lo è – si incaponiscono sulle proprie ragioni, che, magari, lo sono, ma contrastano con quelle della coalizione. Le controversie sono utili per il funzionamento della democrazia e della libertà di tutti. Se tutti sono d’accordo è facile calpestare i diritti degli altri. La politica è fatta, appunto, di rinunce e compromessi per realizzare progetti comuni, non solo i propri. Tanto, per motivi di principio non si prende un voto in più. Anzi, come la sua leadership dimostra finora se ne perdono tanti per la strada.