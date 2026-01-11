Tanto per non tradire le aspettative che si sono create a fine anno

Se fosse sempre possibile prevedere l’esito della evoluzione di un fenomeno, ad esempio quello dell’attuale Guerra Planetaria, più cruenta di quella Mondiale, probabilmente si vivrebbe con meno angoscia. Stando a quanto è accaduto riguardo gli scontri a Teheran nelle scorse ore, probabilmente chi dovesse essere deputato a riportare l’evoluzione dei fatti si troverebbe il lavoro mezzo compiuto. La mente degli adulti di oggi troverebbe nei ricordi dei sopravvissuti al primo grande massacro compiuto a Tehran negli anni ’60, la descrizione della bestialitá dell’ayatollah Khomeyni che attuò la prima delle rivoluzioni religiose contro la dinastia Pahlevi. Questi cavalcò lo sdegno popolare che cresceva con forza sempre maggiore, per quanto lo stava motivando, (scontri sociali e divergenze marcate in politica estera),non con ciò giustificandolo. Con il proposito di rovesciare il Trono del Pavone e chi vi siedeva, lo Scià Reza Pahlevi e sua moglie Farah Diba, Khomeyni raggiunse il suo scopo. Ora le parti si sono invertite: sono i persiani a rivoltarsi contro gli ayatollah, in primis contro il loro capo, Ali Khameney, degno (si fa per dire) successore di Khomeyni. Contro ogni previsione e atteggiamento realistici di arrivare quanto prima a tregue più o meno durature, atte con il tempo a potersi trasformare in veri e propri

accordi di pace duraturi. Sarebbero gli stessi che avevano illuso buona parte dell’Umanità aprendo uno spiraglio al ritorno alla normalità, nel periodo natalizio. All’inizio dell’anno è scoppiato questo ulteriore incendio che promette solo sangue e distruzione. E c’è la questione importante, per quanto riguarda il petrolio che in quel paese abbonda, dell’approvvigionamento dei clienti stranieri, tra i quali l’Italia è ai primi posti. Per ora è preferibile fermarsi e attendere le mosse di Trump e, perchè no, di Putin, di Xi e anche altri. In campagna è ancora in uso tra i giocatori di carte l’espressione:” piatto ricco, mi ci ficco!” Con l’augurio di poterne uscire senza particolari problemi.