Tanto tuonò che piovve

Come è successo già altre volte, l’umanità deve prendere atto che, in taluni casi, é un fattore imprevedibile e imponderabile il solo elemento capace di sbloccare situazioni di ogni genere incancrenite o prossime a divenire tali. In nessun caso, anche di fideismo del tutto esagerato e quindi patologico, di ipotizzare che possa esserci stata una sorta di pressione o di ingerenza di Leone XIV sul suo diretto Superiore, per la precisione quello che opera dalla sua postazione ubicata nell’alto dei cieli. Giovedì prossimo, giorno 15 di questo mese, salvo complicazioni dell’ultima ora, a Istanbul, Turchia, Zelensky e Putin si incontreranno per discutere le condizioni necessarie per poter porre fine al massacro per mano russa degli Ucraini. Nella stessa occasione lo Zar a la page dovrá impegnarsi a fermare l’opera di distruzione sistematica dello Stato invaso, anche se purtroppo buona parte di essa è stata giá compiuta. Ci sono voluti circa tre anni perché l’invasore russo prendesse il coraggio a quattro mani, dando all’altro l’opportunitá di fare almeno un tentativo di ritorno alla normalità. Al momento sarebbe già sufficiente che si potesse riavvolgere il nastro fino alla scena girata immediatamente dopo l’annuncio del Cremlino dell’inizio di una fantomatica “esercitazione militare speciale”, al confine a nord est con l’Ucraina. Ciò che è altrettanto grave è che, sin dall’inizio dell’invasione appena riportata, il mondo si è diviso in due fazioni di supporter, una della nazione succube, l’altra dell’ invasore. Succede così che, avendo ciascuna delle due realtà di simpatizzanti palesato la propria visione sugli atteggiamenti dell’altra coalizione, sono ora in piedi situazioni di attrito tra i componenti dei due schieramenti di supporter. Le stesse che, con quanto ha scatenato il conflitto, hanno poco da spartire. L’interrogativo che in queste ore di vigilia sta tormentando sempre più le menti, tanto quella dell’impiegato delle Poste di Mazara del Vallo quanto quella dell’ insegnante di sostegno di Porto Recanati, riguarda l’ipotesi che l’incontro di giovedì sul Bosforo si possa chiudere con un nulla di fatto e, malauguratamente, quanto ne potrebbe conseguire. Facendo uso di una dose minima di ottimismo, sarà bene respingere in blocco tale ipotesi. Per una volta essere un po ‘ scaramantici non guasterebbe.