Tanzania, aiuti sanitari dall’Italia. L’ambasciatore Lombardi e una delegazione dell’Aics incontrano i funzionari del Ministero

Dal 2 al 12 settembre scorsi, una Delegazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Nairobi, guidata dal Dottor Davide Bonechi e composta dalle dottoresse Giulia Dagliana e Beatrice Borchi del Centro di Salute Globale della regione Toscana, ha effettuato una missione di valutazione per l’avvio di un progetto dono in campo sanitario che dovrebbe portare allo stanziamento in Tanzania di 1 milione e 250 mila euro. Si tratta di un’iniziativa regionale che vedrà coinvolti anche Uganda e Kenya che si focalizzerà soprattutto nella creazione di una rete sanitaria regionale che potrà intercambiare buone pratiche, esperienze oltre a interventi di formazione, distribuzione di equipaggiamenti medici al rafforzamento dei servizi sanitari esistenti. Dagli incontri presso strutture sanitarie a Dodoma, Dar es Salaam e Zanzibar, è emerso un interessante quadro soprattutto nel settore dell’assistenza medica neonatale. L’ambasciatore Marco Lombardi, che ha accompagnato la Delegazione nel suo incontro con il Segretario Generale del Ministero della Salute, Professor Abel Makubi, ha espresso il vivo apprezzamento per l’iniziativa, anche in considerazione del fatto che la Presidente Samia Suhulu Hassan ha sempre posto tra le sue priorità l’assistenza alle neo-mamme e ai bambini considerati anche gli alti tassi di natalità e l’età media della popolazione tanzana pari a 18 anni.