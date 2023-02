Tanzania, attrezzature informatiche dall’Italia: cerimonia di consegna con l’ambasciatore Lombardi

Nel quadro del progetto bilaterale che ha come obiettivo il miglioramento del sistema statistico della Tanzania, si è svolta, il 30 gennaio scorso a Dodoma, la cerimonia di consegna ufficiale di equipaggiamenti informatici e mobili al National Bureau of Statistics (NBS) della Tanzania. L’evento ha visto la partecipazione della già Speaker del Parlamento e Commissaria per il Censimento 2022, On. Anne Semamba Makinda. Durante la cerimonia, che ha visto anche la partecipazione dell’Ambasciatore Marco Lombardi e dell’Antenna Aics in Tanzania, Paolo Razzini, Makinda ha espresso grande apprezzamento per il supporto del Sistema Italia nel settore della statistica, sottolineando il suo valore aggiunto per consentire ai policy-maker di questo Paese di elaborare efficaci politiche di sviluppo.