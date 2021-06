Tanzania, incontro tra l’ambasciatore italiano Lombardi e il segretario della Comunità di Sant’Egidio Impagliazzo

di Alfonso Vitiello

L’ambasciatore italiano in Tanzania Marco Lombardi ha avuto, in data odierna, un incontro con il Segretario Generale della Comunità di Sant’Egidio, Paolo Impagliazzo. Al centro del colloquio la ripresa dei programmi di Sant’Egidio in Tanzania. Lombardi ha tenuto a ringraziare il dottor Impagliazzo per l’importantissimo lavoro svolto dalla Comunità di Sant’Egidio in questo Paese, nei settori del sociale e in quello sanitario. Si è inoltre discusso di possibili collaborazioni con l’Ambasciata, anche alla luce del fitto programma di progetti “Sistema Italia” in Tanzania.