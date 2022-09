Tanzania, iscrizioni al business forum: l’ambasciata rilancia i moduli per partecipare alla missione imprenditoriale

L’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam ha rilanciato sulla propria pagina Facebook il modulo per iscrivere aziende alla missione imprenditoriale in Tanzania prevista dal 27 al 30 settembre.

Il “Business and Investment Forum” è stato organizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana insieme all’Agenzia per il commercio estero (Ice), al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministero degli Affari esteri tanzaniano e alla “Cooperazione in Africa Orientale” della Tanzania in attuazione della politica estera italiana che, “incentrata sulla Diplomazia Economica, sta cercando di cogliere opportunità di mercato sempre più ampie sia per i prodotti che per i servizi” dell’Italia, segnala una nota che accompagna il modulo.

Il Forum si svolgerà al Golden Tulip Airport Hotel di Zanzibar il 28 settembre e al Julius Nyerere Conference Center di Dar es Salaam il 30, viene precisato. Oltre alle due conferenze, la missione prevede incontri business to business (B2B) e business to government (B2G) con il paese ospitante, sessioni di networking e visite in loco.

“Sono diverse le opportunità di business a disposizione delle aziende tanzaniane per operare con loro controparti italiane in settori come agroalimentare, macchinari, infrastrutture e blue economy”, evidenzia la nota.

Risultano finora iscritte più di cento imprese, associazioni e società cui, solo per citarne alcune in ordine alfabetico, spiccano African Development Bank, Cnh, FederUnacoma, Leonardo, Messina Line, Neos, Sace, Simest, Tmc.

La D’Elia di Torre del Greco ha preparato per l’evento una serie limitata di cammei in corniola incisi a mano prodotti con conchiglia “ Cassiss Rufa “ e montati a pendente con giro.

Per partecipare all’evento il link, tutt’ora valido, è https://forms.gle/ uFHcsitk3p9cC41V9. Per avere anche l’assistenza dell’Ice e partecipare agli incontri B2B e B2G il modulo è alla pagina https://bit.ly/3wM811Q.