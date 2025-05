Taormina Film Festival, a Catherine Deneuve il Premio alla Carriera

Roma, 29 mag. (askanews) – Al 71esimo Taormina Film Festival ci sarà anche Catherine Deneuve, protagonista di una serata di gala al Teatro Antico di Taormina. L’attrice riceverà il Premio alla Carriera per il suo contributo all’arte cinematografica e presenterà il suo ultimo film, “Spirit World – La Festa delle Lanterne”, diretto da Eric Khoo.

Con una carriera che attraversa oltre sei decenni, Catherine Deneuve ha incarnato il volto più sofisticato e magnetico del cinema europeo. Ha lavorato con i più grandi maestri della settima arte, da Luis Bunuel a François Truffaut, da Roman Polanski a Jacques Demy, firmando interpretazioni memorabili in film come “Bella di giorno”, “L’ultimo metrò”, “Indocina” (che le valse una nomination all’Oscar) e “La moglie del presidente”. Elegante, intensa e sempre sorprendente, Deneuve ha interpretato ruoli che hanno saputo esprimere tanto la fragilità quanto la forza delle sue protagoniste, rendendola un punto di riferimento assoluto per generazioni di attori e cineasti.

Il nuovo film, che sarà distribuito nelle sale italiane dal 26 giugno (da Europictures), è un racconto intenso, dolce e malinconico che ci porta lontano, fino a oltrepassare il confine tra la vita e la morte. Diretto dal cineasta singaporiano Eric Khoo (12 Stories, My Magic, Tatsumi), da una sceneggiatura di suo figlio Eduard, è un film che fa da ponte tra la cultura materialistica occidentale e la spiritualità di quella orientale, mettendo in connessione mondi terreni e ultraterreni attraverso la tradizione nipponica della festa di Obon, la Festa delle Lanterne, dove si celebra l’incontro e il saluto tra viventi e Aldilà.

“È un onore immenso accogliere Catherine Deneuve al Taormina Film Festival – ha dichiarato Tiziana Rocca, direttrice artistica del festival – la sua presenza è un regalo per il nostro pubblico e per il cinema tutto. Con la sua grazia e il suo talento, ha attraversato la storia della settima arte lasciando un’impronta indelebile. Celebrare la sua carriera e ospitare Spirit World nella cornice del Teatro Antico rappresenta un momento magico di questa edizione”.