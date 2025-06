Taormina Film Festival, al via l’edizione 71 tra star e glamour

Roma, 10 giu. (askanews) – Taormina è tornata, sarà un festival tra star e glamour, ha dichiarato la direttrice Tiziana Rocca in conferenza stampa, dando il via alla 71esima edizione del Taormina Film Festival che per 5 giorni, fino al 14 giugno, porterà in Sicilia star del calibro di Michael Douglas, Martin Scorsese, Monica Bellucci, James Franco, Helen Hunt, Catherine Deneuve e molti altri.

“Un festival che è nel mio cuore – ha detto Tiziana Rocca, tornata alla direzione del festival dopo alcuni anni – ho cercato di riportare qui i grandi ospiti internazionali e il glamour per il pubblico”. Non solo film in questa edizione 71 dedicata alle donne: “Ogni sera al Teatro Antico ci sarà uno spettacolo con tante artiste che faranno un omaggio al cinema attraverso la musica – ha aggiunto – da Nina Zilli a Clara, da Baby K a Carmen Consoli, Lola Ponce, Noemi, l’idea è anche spettacolarizzare le strade di Taormina prima dei film”.

Valeria Solarino si è detta onorata di essere la madrina di quest’anno; aprirà ufficialmente il festival questa sera al Teatro Antico prima della proiezione del film d’apertura “Ballerina”, della saga di John Wick. “Un festival molto al femminile, dalle star alla giuria, finché non ci sarà la parità di genere sono giuste queste iniziative” ha commentato Solarino, parlando della dedica alle donne di questa edizione.

L’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata ha sottolineato l’importanza di questo evento e del cinema nella Regione. “‘The White Lotus’ – ha detto – ha rafforzato la presenza dei set sul nostro territorio, il cinema in Sicilia ci aiuta soprattutto a livello di promozione turistica, oltre che per l’indotto. Mi inorgoglisce questa edizione perché è dedicata alle donne ed è un festival di rilievo internazionale”.