Taormina Film Festival, Premio alla Carriera ad Helen Hunt

Roma, 30 mag. (askanews) – Al Taormina Film Festival arriverà anche Helen Hunt. L’attrice, regista e sceneggiatrice americana riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 71esima edizione, un riconoscimento che celebra il suo contributo al mondo del cinema e della televisione. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella cornice del Teatro Antico di Taormina, in una serata di gala.

Con una carriera che attraversa oltre quattro decenni, Helen Hunt è una delle interpreti più versatili e amate di Hollywood. Vincitrice di un Premio Oscar, quattro Golden Globe e quattro Emmy Awards, Hunt ha saputo imporsi per la sua profondità interpretativa, la sua grazia innata e una rara capacità di passare con naturalezza dal dramma alla commedia. Indimenticabile protagonista di “Qualcosa è cambiato” (As Good as It Gets, 1997) accanto a Jack Nicholson, Helen Hunt ha lasciato un segno indelebile anche nella serie cult “Innamorati pazzi” (Mad About You), oltre ad aver diretto e scritto film apprezzati come “Ride – Ricomincio da me”. Il suo impegno artistico è sempre stato accompagnato da una sensibilità autentica e da una dedizione esemplare alla qualità narrativa.

Tiziana Rocca, direttrice artistica del Taormina Film Festival, ha dichiarato: “È un onore per noi accogliere Helen Hunt a Taormina. La sua presenza rappresenta un ponte tra il grande cinema internazionale e la bellezza eterna della nostra terra. Con la sua eleganza, il suo talento poliedrico e la sua coerenza artistica, Helen incarna i valori che il nostro Festival vuole celebrare: passione, impegno e amore per il racconto cinematografico. Il Premio alla Carriera è un riconoscimento sentito e meritatissimo, che tributa un’artista capace di ispirare generazioni di spettatori e colleghi”.