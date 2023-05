Tappa in Campania per Città in Danza Uisp 2023: domani evento a Pozzuoli

Proseguono gli appuntamenti di Città in Danza, la manifestazione nazionale Uisp dedicata alla danza e che si articola in un circuito di eventi territoriali, nei quali vengono selezionate coreografie da presentare nella finale, che quest’anno si svolgerà a Roma l’8 luglio 2023.

Città in danza è un movimento che abbraccia questa disciplina a 360 gradi, è infatti aperta a tutte e tutti, con una suddivisione in categorie basata soltanto sull’età, a cui corrispondono diverse capacità psicomotorie nonché, spesso, gradi d’esperienza: dagli 8 ai 9 anni gareggiano i bambini, dai 10 ai 12 anni categoria junior, dai 13 ai 15 anni categoria ragazzi, mentre dai 16 ai 24 anni troviamo la categoria adulti e dai 25 in su gli over.

La manifestazione sarà completamente gratuita per gli allievi e le associazioni.

“Sarà una giornata di grande spettacolo – dichiara Antonio Marciano, presidente Uisp Campania – con le nostre ballerine e i nostri ballerini che giungeranno da tutta la Regione. Il comitato regionale Uisp sarà impegnato nell’organizzazione della giornata di sabato con volontari, istruttrici e istruttori“.

L’appuntamento è per domani, sabato 27 maggio 2023, presso il Teatro San Luca di Pozzuoli (Via Miliscola, 135, 80078 Pozzuoli).