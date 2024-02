Tar Campania, il presidente: Nella regione i record dei contenziosi in Italia. Ma i giudizi sono rapidi

“Il livello di contenzioso è stabile percentualmente, ma è uno dei più elevati d’Italia, siamo su livelli più alti a livello nazionale”. Lo ha detto il presidente del Tar Campania, Vincenzo Salamone, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Secondo i numeri forniti, in Piemonte si registrano 1100 ricorsi l’anno, mentre tra Napoli e Salerno se ne contano circa 8mila. “La cosa positiva – ha aggiunto il presidente – è che non c’è un arretrato significativo e ci attestiamo sullo standard europeo che è tre anni al massimo, poi dipende dalle tipologie di giudizio: ci sono giudizi che vengono definiti in un arco temporale di pochissimi mesi e altri che richiedono qualche tempo più lungo ma mai superiore a tre anni”.