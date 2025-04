Targhe Tenco 2025: al via le candidature per celebrare la migliore musica d’autore italiana

Il Club Tenco riapre i battenti della sua prestigiosa competizione: sono ufficialmente aperte le candidature per le Targhe Tenco 2025, il riconoscimento che ogni anno premia l’eccellenza della canzone d’autore italiana. Artisti, produttori ed etichette discografiche hanno tempo fino al 31 maggio per presentare i migliori dischi pubblicati tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025, nella speranza di aggiudicarsi uno degli ambiti premi.

Le Targhe Tenco, divise in sei categorie, rappresentano un vero e proprio osservatorio sulla qualità e l’innovazione della musica italiana: dal miglior album in assoluto al miglior disco in dialetto, passando per le opere prime, gli album di interpreti, la miglior canzone singola e i progetti discografici tematici. Ogni sezione mira a valorizzare specifici aspetti della creatività musicale, con regole precise che garantiscono la partecipazione di opere originali e significative.

L’edizione 2025 non fa eccezione, invitando cantautori, gruppi e interpreti italiani a sottoporre i propri lavori, purché contengano almeno cinque brani inediti e superino i 25 minuti di durata. Un’attenzione particolare è riservata agli artisti che sono autori e interpreti della maggior parte dei loro pezzi, per le categorie principali.

La selezione dei vincitori è affidata a una giuria qualificata composta da esperti, giornalisti e addetti ai lavori del settore musicale, accuratamente scelti dal Club Tenco. Il loro voto, espresso secondo modalità e tempistiche comunicate dall’associazione, decreterà i nomi che andranno ad arricchire l’albo d’oro delle Targhe Tenco, un vero e proprio pantheon della canzone d’autore italiana.

Nato nel 1972 a Sanremo per volontà di un gruppo di appassionati guidati da Amilcare Rambaldi, il Club Tenco porta avanti la missione di promuovere e sostenere la canzone di qualità, nel solco del messaggio artistico di Luigi Tenco. Un’istituzione culturale autonoma e senza scopo di lucro che, attraverso le Targhe e l’omonimo Premio Tenco, continua a celebrare la dignità artistica e il poetico realismo della musica leggera italiana.

Per tutti gli artisti e gli operatori del settore, il sito ufficiale del Club Tenco (www.clubtenco.it) è la porta d’accesso al regolamento e alla piattaforma di candidatura. L’occasione è aperta per far risuonare la migliore musica italiana e contendersi un riconoscimento che da anni ne certifica il valore.