Tari, agevolazioni a Vico Equense: stanziate risorse per 40mila euro

La Città di Vico Equense ha pubblicato l’avviso per chiedere le agevolazioni Tari per le utenze domestiche. Gli sgravi sulla tassa dei rifiuti rappresentano un’importante misura di sostegno per le famiglie, permettendo di ridurre il carico fiscale legato alla gestione dei rifiuti e incentivando al contempo comportamenti virtuosi come la raccolta differenziata e la riduzione degli sprechi. La Città di Vico Equense ha stanziato 40mila euro per le agevolazioni, che saranno assegnate fino al raggiungimento della somma.

Condizione imprescindibile per ottenere la riduzione sono: essere in regola, al momento della presentazione dell’istanza, col pagamento della tassa per gli anni pregressi; aver pagato, entro il termine di presentazione dell’istanza le prime rate del 2024 in base alle fasce per cui si concorre.

La graduatoria dei soggetti in stato di bisogno sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri: reddito familiare Isee non superiore a 3.890,96 euro (I Fascia prioritaria) – sgravio di due rate; reddito familiare Isee non superiore a 7.781,93 euro (II Fascia- Trattamento minimo INPS) – sgravio di una rata; le domande devono essere presentate a mano presso la Casa Comunale sita in Piazzale Giancarlo Siani o a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec. comunevicoequense.it, utilizzando il modulo – dichiarazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, scaricabile dal sito internet www.comunevicoequense.it, entro il 25 novembre 2024 alle ore 12:00 , corredate, a pena esclusione, dalla seguente documentazione: Reddito Isee in corso di validità; Quietanze Mod. F24 (avvenuto pagamento delle prime due rate Tari 2024 per lo sgravio di due rate e avvenuto pagamento delle prime tre rate Tari 2024 per lo sgravio di 1 rata); Copia documento riconoscimento del richiedente.