Tari, Casoria approva la riduzione. Barra (Bilancio): Tariffe giù del 18% per le famiglie

Approvato in consiglio comunale a Casoria con il voto contrario di Fratelli d’Italia, la Destra e Azione la riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Commissione Bilancio e Tributi, Giuseppe Barra, che a margine della seduta ha commentato: “Si tratta di un provvedimento importante per tutte le famiglie casoriane, un alleggerimento della pressione fiscale per i contribuenti di Casoria. Questo significa che le famiglie vedranno una diminuzione del 18% dell’importo da versare per il servizio di gestione dei rifiuti nel corso del 2025”. Di qui Barra ha aggiunto: “E’ stato possibile ridurre la Tari operando principalmente sulla lotta all’evasione. In particolare – ha sottolineato – grazie all’operato della Pubbliservizi si è riusciti in riferimento agli utenti commerciali (imprese e aziende), ad individuare attraverso l’attività di censimento e consultazione delle banche dati ufficiali delle Camere di Commercio e dell’Agenzia delle Entrate, tutti gli operatori commerciali operanti sul territorio comunale, permettendo così di incrementare i mq delle utenze commerciali e determinando un aumento della base di riparto per il calcolo delle percentuali da imputare per l’uso domestico e l’uso non domestico”. Modificate anche le scadenze di pagamento e modalità di versamento. “Grazie alla proposta della II Commissione – ha spiegato Giuseppe Barra – solo per l’anno 2025 cambieranno le modalità del versamento della Tari. Non si procederà all’istituto dell’acconto del 75% ma direttamente alla notifica delle quattro rate con le seguenti scadenze: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre”. E per il futuro? “La riduzione della Tari non sarà un evento isolato, ma si inserisce in un percorso più ampio volto a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e a promuovere una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile ed efficiente. Continueremo a lavorare con impegno per ottimizzare i costi e per incentivare comportamenti virtuosi in materia di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti”.