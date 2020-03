Tarì, due giorni di open day per le aziende del polo orafo

In merito ai recenti fatti relativi alla diffusione del Coronavirus (Covid-19) in Italia e alle direttive da parte delle Istituzioni riguardo eventi e manifestazioni pubbliche, il Consiglio d’Amministrazione del Centro Orafo il Tarì ha deciso di rivedere l’evento “Spring Preview” (14 – 16 Marzo) proponendo due giornate di Open Day rivolte alle aziende insediate e dettaglianti italiani.

L’obiettivo del Centro Orafo è quello di tutelare al massimo i propri visitatori ma allo stesso tempo garantire il corretto svolgimento delle attività del Centro. Da sempre Il Tarì sostiene le aziende insediate e per queste ragioni nelle date indicate il polo sarà pronto ad accogliere tutti i commercianti italiani per pianificare ordini e sviluppare nuove occasioni di business. In questo modo Il Tarì offrirà comunque ai dettaglianti italiani, che avevano già pianificato la loro visita, un servizio di altissima qualità, grazie alle 400 aziende insediate che saranno pronte ad accoglierli e rispondere alle loro esigenze.

“Questa decisione è rivolta al sostegno e alla tutela delle aziende insediate che ogni giorno sono presenti all’interno del Centro e contribuiscono attivamente da più di vent’anni allo sviluppo di questo progetto – dichiara il presidente Giannotti – allo stesso modo siamo vicini alle aziende che sarebbero state ospitate in occasione di questo evento e a cui vogliamo offrire una nuova soluzione ottimale per il loro business.”

Infatti, con riferimento alle aziende che sarebbero state ospitate presso il Centro Orafo in occasione di questo appuntamento di prestigio, Il Tarì ha ritenuto fondamentale intraprendere la strada della prevenzione e della tutela offrendo loro una nuova occasione di incontro a maggio, in concomitanza con “Summer Preview” (8 – 11 Maggio). Tale soluzione offre a queste aziende di capitalizzare al meglio il proprio business contribuendo allo sviluppo dell’industria orafa italiana.

“Da domani il messaggio de Il Tarì sarà #Tarinoicisiamo a testimonianza della volontà dei soci, delle aziende insediate, delle maestranze e di tutto gli stakeholder del Centro di continuare ad operare quotidianamente per offrire i migliori servizi all’interno del settore nazionale”.