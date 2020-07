Tarì è Open!: ripartono a ottobre gli appuntamenti con il mondo orafo

Il Tarì, polo distributivo e produttivo di Marcianise, annuncia l’evento OPEN! dal 2 al 5 ottobre. Un appuntamento innovativo per il mercato B2B che si svolgerà nella massima sicurezza dove dettaglianti e operatori del settore potranno scoprire nuove collezioni, servizi all’avanguardia e un programma di incoming estremamente profilato per operatori del settore orafo.

L’appuntamento è il più consistente momento di incontro d’affari dedicato all’universo del gioiello, che accoglie almeno 480 aziende, tra quelle operative tutto l’anno presso il Centro e quelle invitate per l’occasione.

Le attese da parte degli operatori, quest’anno, sono ancora più elevate e proprio per venire incontro alle esigenze del settore, anche in vista dei necessari riassortimenti per la stagione fall/winter, il Tarì ha deciso di aggiornare le date rispetto agli anni passati. La necessità di ripartire di tutto il comparto orafo fa sì che OPEN! acquisti un’importanza ancor maggiore – specie per il bacino del centrosud Italia – e rappresenti uno strumento concreto di rilancio per i protagonisti del settore.

OPEN! prevede 4 giornate di lavoro, dal venerdì al lunedì, nelle quali le aziende potranno massimizzare gli appuntamenti di business in un ambiente molto curato, elegantemente disegnato e allineato agli standard di sicurezza più evoluti.

In previsione di OPEN!, Il Tarì ha già rimodulato gli spazi esterni e tutti gli ambienti di lavoro per ulteriormente facilitare gli spostamenti e semplificare i contatti nel pieno del rispetto delle più stringenti norme di prevenzione. Peraltro, il fatto che il Centro sia di fatto sempre stato operativo e a pieno regime dai primi giorni di maggio, è garanzia della presenza di sistema complessivo di procedure e azioni volte ad offrire il più elevato standard di sicurezza, a tutela anche delle migliaia di persone che operano giornalmente presso Il Tarì.

Ulteriormente, poi, sono state riviste le regole relative all’hospitality, così da garantire alle aziende ospiti ed ai loro clienti esperienze di visita e acquisto profilate ed in sicurezza.

Per agevolare le aziende nella loro scelta di investimento per la presenza ad OPEN!, sono state previste tariffe “early bird” che permettono di abbattere in modo significativo i costi di partecipazione, mentre per i clienti dettaglianti sono state create nuove formule promozionali che premiano concretamente gli acquisti durante la 4 giorni.

OPEN! vuole così essere il simbolo di un settore che riparte e che ha saputo riorganizzarsi in un momento cosi complesso.

“Siamo pronti ad accogliere operatori e dettaglianti da tutta Italia nella piena sicurezza e con l’ospitalità che da sempre contraddistingue Il Tarì” dichiara Il Presidente Giannotti “Lo stesso nome dell’evento è sinonimo di Organizzazione, Pianificazione, Esperienza ma anche Normalità. Parole importanti tramite le quali vogliamo trasmettere l’impegno e la volontà del Centro nell’offrire un servizio innovativo per generare occasioni di business a supporto della ripresa del comparto”.

#AffariInSicurezza è l’hastag che farà da filo conduttore per tutto l’Evento e che racchiude i punti di forza del Tarì: lavorare in totale sicurezza, muoversi in libertà, organizzare gli incontri, gestire il proprio tempo. Infatti, per garantire un’esperienza di business in serenità, lontano da stress e code, sono stati semplificati i sistemi di accesso al Centro e dei servizi: l’ingresso avverrà con un badge che consentirà preventivamente il riconoscimento, così da eliminare ogni barriera, la ristorazione punterà sul delivery e la rapidità nel servizio e i padiglioni saranno aperti verso i giardini interni per garantire una ottimale circolazione delle persone. Sanificazione continua, eliminazione di ogni possibile barriera, definizione di flussi di persone efficaci e veloci, parcheggi sicuri per agevolare gli spostamenti con propri mezzi, sono alcune delle misure adottate per fare di OPEN! un momento dedicato solo al business, senza preoccupazioni.

Gli strumenti digitali quali web ed i social network saranno parte integrante di OPEN! e permetteranno di venire incontro alle aziende, dar loro nuova voce attraverso il racconto di storie e persone; una vetrina costantemente aggiornata su prodotti e collezioni. Spazio fisico e online si uniscono in un’occasione di crescita e potenziamento dei servizi che agevoleranno ancor di più le relazioni tra buyers e aziende, anche in virtù di un catalogo in versione digitale rinnovato e ancor più ricco di informazioni. Gli spazi dell’evento verranno quindi ad ampliarsi aumentando le opportunità di visibilità e soprattutto creando un modo di fare business che guarda al futuro, garantendo sempre l’eccellenza che da anni è marchio distintivo del Tarì.

Sviluppo ed avanguardia, da sempre nel DNA del Polo di Marcianise, questa volta sono la base di un Evento che in totale sicurezza permetterà di tornare a far dialogare domanda e offerta, a far circolare idee e competenze e a trovare soluzioni e stimoli a supporto di uno dei mercati protagonisti del nostro Paese.