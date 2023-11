Tarì Pronto Natale al via, Raiola tra gli espositori

Prende il via il Tarì Pronto Natale dove sfileranno domenica 3 dicembre proposte preziose perfette per le vetrine natalizie e per look brillanti e luccicanti come la speciale circostanza richiede. Un’occasione per approfittare delle opportunità di acquisti anche cash and carry.

Il Centro Orafo accoglierà i suoi ospiti in una magica atmosfera natalizia dove nomi importanti del panorama orafo tra cui spicca Rajola offriranno ai clienti proposte in Christmas mood.

Una speciale domenica attende gli addetti ai lavori che approderanno al modulo 183-184 e avranno modo di ammirare le sempre attuali e “stilose” creazioni dell’azienda di Torre del Greco leader nella produzione di gioielleria con pietre naturali.

Nell’ottica dell’ambizioso progetto d’innovazione e di valorizzazione del gioiello, Rajola non poteva mancare a questa manifestazione di riferimento per la filiera orafa all’interno del polo fieristico di Marcianise.

Non resta che celebrare il mese del Natale immergendosi in occasione della prima domenica di dicembre in un’atmosfera magica dove trovare sempre tante proposte indicate per questa speciale festività e rivolte ad un target femminile sempre molto ampio che spazia attingendo a una notevole palette di tonalità e dallo stile minimal al voluminoso ma sempre elegante e sofisticato.