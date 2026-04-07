Tarì, torna Open: il 18 aprile inaugurazione con una mostra di design e un focus sull’oro

Sarà il talk “Oro strategico” ad aprire, sabato 18 aprile alle ore 11, “Open”, il salone della gioielleria del Tarì in programma dal 17 al 20 aprile: un momento di confronto che riunirà istituzioni, analisti ed esponenti di primo piano del comparto orafo e dell’export italiano.

All’incontro parteciperanno Mario Lettieri, già sottosegretario all’Economia e Finanze ed editorialista esperto di finanza internazionale e monetaria, M. Cristina Squarcialupi, presidente di Confindustria Federorafi, Maurizio Mazziero, analista economico, Maurizio Forte, direttore centrale per i settori dell’Export Ice, Roberto Luongo, consigliere del ministro del Made in Italy, Gennaro Sangiuliano, consigliere della Regione Campania, e Stefano Andreis, presidente di Federpreziosi Confcommercio. A moderare il dibattito sarà il giornalista Gianluca Semprini.

Al termine dell’incontro inaugurale è prevista la visita alla manifestazione e alla mostra di design “Essenza, materia e forma del Gioiello”, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra creatività, lavorazione e identità del gioiello contemporaneo.