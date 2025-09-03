Tassa di soggiorno, aumentano gli incassi dei Comuni. Quest’anno a Napoli 10,1 milioni (+4,6%)

Fra le 10 città d’arte italiane che hanno registrato i maggiori incassi dalla tassa di soggiorno nel primo semestre di quest’anno a guidare la classifica è Roma con i suoi stimati 108 milioni di incassi, ed un +6,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerso dall’Osservatorio Nazionale di Jfc sulla Tassa di Soggiorno che ha confrontato il primo semestre 2025 con il primo semestre 2024. A seguire c’è Milano con oltre 49 milioni di incassi ed un significativo +37,8% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Al terzo posto si colloca Firenze con 34,7 milioni di euro ed un +9%. A seguire troviamo – al quarto posto -Venezia con 15,5 milioni di euro di incassi nel primo semestre di quest’anno ed un incremento del +1,2% rispetto agli incassi dello stesso periodo dello scorso anno, mentre al quinto posto si colloca Napoli che supera i 10,1 milioni ed un incremento del +4,6%. Dal sesto posto in poi troviamo Bologna con 8,5 milioni di Euro di incasso nel semestre (+36,6%), Torino con 5,3 milioni (+3,6%), Verona con 3,3 milioni (+28,3%), Palermo con 3,3 milioni ed un +2,4%. Infine al decimo posto si colloca Genova con 3,1 milioni di Euro ed un +23,3%. Roma, proprio nell’anno del Giubileo, è la più performante con l’incasso di 108 milioni, la quasi totalità rispetto ai 111,1 milioni dell’intero Lazio.