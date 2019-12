Tassa di soggiorno, aumenti fino a 10 euro a notte

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – I comuni capoluogo con presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, potranno portare la tassa ad hoc fino a 10 euro a notte. La misura, contenuta in un , è stato approvato dalla commissione Finanze della Camera nel corso della ‘maratona’ notturna. I comuni, si legge nella proposta di modifica, ”sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.