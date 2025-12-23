Tasse, salari e cartelle: cosa cambia davvero con la legge di Bilancio 2026

La legge di Bilancio 2026 entra nella fase decisiva dell’iter parlamentare con un impianto che vale poco meno di 19 miliardi di euro e un obiettivo chiaro: tenere insieme riduzione del carico fiscale, sostegno ai redditi e coperture in un contesto di crescita debole e pressione internazionale. Tra conferme, ritocchi e compromessi dell’ultima ora, ecco cosa prevede la manovra dopo le ultime modifiche.

Fisco: Irpef giù, ma a step

Il cuore della manovra resta il fisco. La misura simbolo è la riduzione della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35 al 33% per i redditi medi, con un beneficio concentrato tra i 28mila e i 50-60mila euro. Un intervento graduale, finanziato anche da un contributo straordinario a carico di banche e assicurazioni, chiamate a sostenere parte della copertura.

Restano congelati, almeno per ora, aumenti annunciati su affitti brevi e dividendi, accantonati nel negoziato parlamentare per evitare tensioni nella maggioranza.

Salari e lavoro: premi meno tassati

Sul fronte del lavoro, la manovra rifinanzia la tassazione agevolata sui premi di produttività e introduce un regime di favore per straordinari, lavoro notturno e festivo, con un’aliquota ridotta al 15%. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il salario netto senza toccare direttamente i minimi contrattuali.

Sono previsti inoltre fondi aggiuntivi per il rinnovo dei contratti pubblici, con risorse concentrate soprattutto su sanità e istruzione.

Pace fiscale e cartelle

Tema delicato, ma politicamente centrale: il fisco arretrato. La manovra rafforza una nuova rottamazione delle cartelle, con pagamenti diluiti fino a 108 rate e criteri più selettivi per l’accesso. Non un condono generalizzato, ma una “pace fiscale controllata”, come la definisce il governo, pensata per far rientrare crediti difficilmente esigibili.

Famiglie e welfare

Sul versante sociale arrivano conferme e piccoli ampliamenti. Vengono rafforzati i bonus per le madri lavoratrici e rifinanziate alcune misure per la natalità. I congedi parentali restano indennizzati all’80% per periodi limitati, mentre le detrazioni per i carichi familiari vengono rimodulate.

Interventi giudicati insufficienti dalle opposizioni, ma rivendicati dall’esecutivo come compatibili con i vincoli di bilancio.

Sanità: più fondi, nodo personale

Alla sanità vanno 2,4 miliardi aggiuntivi per il 2026, destinati in larga parte a personale medico e infermieristico, assunzioni e riduzione delle liste d’attesa. Le Regioni chiedevano di più, ma il governo rivendica un’inversione di tendenza dopo anni di sottofinanziamento.

Imprese e investimenti

Confermati diversi strumenti per le imprese: super e iper ammortamenti, proroga della Nuova Sabatini, crediti d’imposta per investimenti nelle Zes e nelle aree logistiche. Resta invece limitato il margine per nuovi incentivi generalizzati, in attesa della riforma complessiva della politica industriale.

Casa e consumi

Sul fronte edilizio, la manovra proroga i bonus ristrutturazione alle condizioni del 2025, senza riaprire la stagione degli incentivi straordinari. In aumento, invece, le accise su tabacco e sigarette, con un percorso di rialzo pluriennale.

Pensioni e nodi aperti

Capitolo pensioni: nessuna riforma strutturale. Le misure su anticipo e Tfr sono state limate nel maxiemendamento e rinviate a un confronto successivo. Un rinvio che alimenta le critiche dei sindacati.