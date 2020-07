Tassisti in Campania, l’annuncio di De Luca: Sbloccata la cassa integrazione

“Siamo riusciti proprio in queste ore, in collaborazione con l’Inps, a ottenere lo sblocco delle autorizzazioni per la cassa integrazione in deroga per circa 400 lavoratori delle cooperative dei tassisti napoletani. ?E’ un altro importante risultato, insieme alle misure realizzate con il Piano Socio economico della Regione Campania, per contribuire a sostenere le categorie che in questi mesi hanno maggiormente sofferto gli effetti della crisi”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.