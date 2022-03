Taste Alto Piemonte a Napoli, Nebbiolo in degustazione all’Excelsior

I Nebbioli dell’Alto Piemonte tornano a Napoli e si presentano attraverso una grande degustazione affiancata da masterclass di approfondimento. L’appuntamento di Taste Alto Piemonte a Napoli, organizzato dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, con il sostegno della Regione Piemonte, che si rinnova grazie alla collaborazione di Ais Campania, Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP, Acqua S.Antonio e Banca Patrimoni Sella & C vedrà presenti oltre 20 aziende vitivinicole che proporranno le ultime annate delle denominazioni del territorio: Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC, Valli Ossolane DOC.

Le celebri produzioni Alto Piemontesi saranno presentate negli spazi dello storico Eurostars Hotel Excelsior, sul lungomare di Napoli (via Partenope 48), con la formula dei banchi d’assaggio affiancata da masterclass di approfondimento.

Il programma

Durante le giornate di domenica 27 e lunedì 28 marzo 2022 i produttori vinicoli delle quattro province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola presenteranno a un pubblico di addetti ai lavori e winelovers le eccellenze dell’Alto Piemonte, attraverso un walk around tasting e masterclass dedicate a temi di approfondimento.

I banchi d’assaggio saranno aperti al pubblico, a stampa e operatori di settore domenica 27 marzo dalle ore 11.00 alle ore 20:30 e lunedì 28 marzo dalle ore 10:30 alle ore 17:30.

Le masterclass si terranno invece nella giornata di domenica. A intervenire sarà Mauro Carosso, delegato Ais Torino e profondo conoscitore dei vini piemontesi, affiancato da Tommaso Luongo e Franco De Luca di Ais Campania che insieme presenteranno il territorio con un focus specifico sulle denominazioni.

Orari di apertura banchi d’assaggio

Per pubblico, stampa ed operatori di settore:

Domenica 27 marzo, h. 11:00 – 20:30

Lunedì 28 marzo, h. 10:30 – 17:30

Elenco produttori presenti

Antoniolo Soc. Agr., Azienda Barbaglia, Brigatti Francesco, Ca’ Nova, Cantina Comero, Cantina Delsignore di Dorelli Stefano, Cantine Garrone, Castaldi Francesca, Chiovini & Randetti, Enrico Crola, I Dof Mati Viticultrici, La Capuccina Soc. Agr., La Palazzina, La Piemontina SSA, Le Piane. Massimo Clerico, Platinetti Guido Az. Agr., Proprietà Sperino, Rovellotti Viticoltori in Ghemme Soc.Agr. Sempl., Sella Az. Agr. Soc. Agr., Tiziano Mazzoni Az. Agr., Torraccia della Piantavigna Soc. Agr.

Masterclass

Domenica 27 marzo h. 14:30

Domenica 27 marzo h. 16:30

Domenica 27 marzo h. 18:30

Tariffe e modalità di accesso alla manifestazione

Intero: ingresso al pubblico € 20,00

Ridotto: ingresso ridotto per soci Ais, Fisar, Fis, Onav, Ses, Aspi e Slow Food € 15,00

Gratuito: ingresso gratuito ai banchi d’assaggio per stampa ed operatori di settore, previa autorizzazione

Masterclass: € 20,00

Acquisto on-line: ticket intero, ridotto e masterclass

I biglietti d’ingresso ai banchi d’assaggio e alle masterclass sono disponibili sul sito dell’evento www.tastealtopiemonte.it, l’accredito diretto in loco sarà possibile solo se vi sarà disponibilità, in base all’affluenza già registrata

Accrediti gratuiti ed informazioni

Per accrediti gratuiti e per richiedere maggiori informazioni scrivere a info@tastealtopiemonte.it

Informazioni aggiuntive

All’ingresso verrà richiesta una cauzione di 5€ per il calice di degustazione, che verrà restituita al termine della degustazione, previa restituzione del calice integro.

L’accesso alla manifestazione sarà consentito ai maggiori di 18 anni , solo con presentazione della Certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (cosiddetto Green Pass rafforzato).