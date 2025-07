“Taste”, Pmi dei settori food&tourism: 750mila euro per progetti collaborativi

È aperto il bando Taste – Transformative Approaches for Sustainable Food in Tourism, finanziato nell’ambito del programma SMP-COSME-2023-TOURSME-01 della Commissione europea, e dedicato alle PMI turistiche attive nell’ambito food & tourism.

L’iniziativa mira a sostenere progetti collaborativi che promuovano la transizione sostenibile, digitale e resiliente dell’ecosistema turistico, attraverso l’innovazione alimentare.

Il bando dispone di un budget complessivo di 750.000 euro per finanziare almeno 40 progetti collaborativi, che coinvolgeranno un minimo di 80 organizzazioni. Ogni progetto selezionato riceverà: 15.000 euro a fondo perduto come contributo forfettario; la possibilità di ottenere un finanziamento aggiuntivo di 10.000 euro per i 15 progetti migliori, selezionati durante il “Demo Day”; supporto tecnico, formazione mirata e visibilità internazionale.

Possono candidarsi partenariati composti da 2 a 5 soggetti indipendenti, di cui almeno il 50% devono essere PMI turistiche. Il capofila deve obbligatoriamente essere una PMI turistica con sede legale in Italia, Spagna, Belgio, Slovenia o Lettonia. I partner possono invece provenire da qualsiasi Paese UE o associato al Programma per il Mercato Unico.

Ogni consorzio dovrà allocare almeno il 60% dei fondi alle PMI turistiche coinvolte e rispettare i requisiti di ammissibilità tecnica, tra cui: affrontare almeno due degli obiettivi del progetto: sostenibilità ambientale, transizione digitale e resilienza; integrare concretamente i settori alimentare e turistico, ad esempio attraverso eventi gastronomici locali, storytelling digitale, soluzioni smart food o certificazioni ambientali.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 settembre 2025.