Tattoo Lab Project, 52 tatuatori al Rione Terra di Pozzuoli

Per la prima volta in Italia arriva ‘ Tattoo Lab Project’ dal 13 al 15 dicembre al Rione Terra di Pozzuoli con 52 tatuatori di fama internazionale per il più grande laboratorio artistico sull’arte e la cultura del tatuaggio ospitato da Palazzo Migliaresi (dalle ore 10. Ingresso gratuito su prenotazione al sito www.tattoolabproject.it) La manifestazione, ideata e diretta da Fabio Gargiulo, tatuatore professionista dal 2006, patrocinata dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Pozzuoli, nasce dalla volontà di mostrare al pubblico il processo creativo e stilistico che c’è dietro la realizzazione di un tatuaggio, offrendo l’opportunità per scoprire la ricchezza storica e artistica dell’affascinante borgo antico, primo nucleo abitativo di Pozzuoli, arroccato su uno sperone tufaceo di 33 metri circondato dal mare. Tra i tatuatori ospiti Vlady, Mojo, Genziana, Stizzo, Leo Barda, Gaia Zeta, Stef Bastian, Quattro, Alejandro Monea, Claudia De Sabe, Fredy, Orlandini. Ogni artista avrà uno spazio al Rione Terra per mostrare bozzetti, schizzi, opere e realizzare in tre giorni un dipinto a tema libero con il proprio stile. Le opere ultime saranno fotografate ed inserite in un’asta online che si concluderà domenica 22 dicembre alle 16. Tutti i partecipanti si esporranno in anteprima nelle loro postazioni un banner originale, nella giuria di esperti la pittrice Francesca Strino, Francesco Cecconi storico tatuatore romano e Federico De Lillo alias «Pesce» ,collezionista. Tra i workshop in programma: Il tatuaggio Horimono a cura di Costanza Brogi, pittura e disegno a cura dell’artista puteolano Fabio Abbreccia, quello sulla realizzazione di una tavola tradizionale a cura di Stizzo, e infine sul lettering con il talento ligure Delia Vico.