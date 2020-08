Taurasi Docg 2015 Fiorentino, annata eccezionale: 95 punti su 100 dalla Guida essenziale dei vini di Cernilli

La Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2021 di Daniele Cernilli assegna al Taurasi Docg 2015 dell’azienda agricola Fiorentino di Paternopoli un punteggio di 95/100: un punteggio “che rappresenta – scrive il titolare della casa vinicola Gianni Fiorentino sulla newsletter aziendale – un riconoscimento ed un traguardo importanti, che mi stimolano a continuare sulla strada del lavoro di qualità nei vigneti e in cantina e dell’attenzione al cliente, strada che sto percorrendo anche in questi difficili tempi che stiamo attraversando”. Un risultato eccezionale, spiega Fiorentino, ottenuto anche grazie alla circostanza che quella del 2015 è stata un’annata particolarmente piovosa in Irpinia, ciò “che ha permesso ai terreni di accumulare acqua a sufficienza per una primavera ed estate asciutte. La vendemmia ha consentito di portare in cantina uve rosse di qualità alta dalle quali sono nati vini con buona concentrazione e struttura”. “Il Taurasi Docg 2015 – continua l’imprenditore – è un vino ottenuto dai nostri vigneti di famiglia a Paternopoli, vinificato in acciaio e poi fatto affinare per 14 mesi in botte grande da 25 hl di rovere francese per poi essere imbottigliato per l’affinamento in vetro e quindi per la commercializzazione”.

Il Taurasi Docg 2015 Fiorentino, si legge ancora nella newsletter aziendale, è acquistabile “sullo store online per una spesa complessiva superiore a 50,00 euro. Le spese di trasporto sono gratuite”.